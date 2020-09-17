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ТЭК 17.09.2020 16:28

Министры ОПЕК+ обсудят сроки компенсаций "недосокращенных" 2,3 млн б/с

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) обсудит ход исполнения сделки и компенсаций недосокращенных объемов, которые должны осуществить некоторые страны, сообщили "Интерфаксу" два источника, знакомые с повесткой.

В ходе заседания технического комитета ОПЕК+ в среду было определено, что по итогам августа сделка ОПЕК+ исполнена на 101%, при этом страны ОПЕК исполнили ее на 102%, не-ОПЕК - на 99%.

При этом, JTC подсчитал, что объем накопленных "недосдач" по итогам августа составил 2,3 млн б/с (в расчете на месяц). Эта цифра совпадает с уровнем, который фиксировался по итогам июля.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, ОПЕК+, КОМПЕНСАЦИИ, ОБСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]