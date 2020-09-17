Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) обсудит ход исполнения сделки и компенсаций недосокращенных объемов, которые должны осуществить некоторые страны, сообщили "Интерфаксу" два источника, знакомые с повесткой.
В ходе заседания технического комитета ОПЕК+ в среду было определено, что по итогам августа сделка ОПЕК+ исполнена на 101%, при этом страны ОПЕК исполнили ее на 102%, не-ОПЕК - на 99%.
При этом, JTC подсчитал, что объем накопленных "недосдач" по итогам августа составил 2,3 млн б/с (в расчете на месяц). Эта цифра совпадает с уровнем, который фиксировался по итогам июля.
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