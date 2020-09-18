Нефть дорожает и может зафиксировать уверенный недельный рост, Brent - $43,35 за баррель

Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться в ходе торгов в пятницу на итогах заседания мониторингового министерского комитета ОПЕК+ (JMMC).
При этом по итогам недели Brent может прибавить более 8%, WTI - примерно 10%, отмечает Trading Economics.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:47 в пятницу составляет $43,35 за баррель, что на $0,05 (0,12%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросла на $0,29 (0,71%) - до $41,26 за баррель
В ходе торгов оба контракта временно переходили к снижению на фоне роста опасений по поводу отношений между США и Китаем, пишет MarketWatch. Министерство торговли США сообщило в пятницу, что с 20 сентября запрещается "любое оказание услуг по распространению и сопровождению мобильных приложений WeChat и TikTok", а также их обновление через онлайн-магазины приложений в США.
Между тем сроки компенсаций недосокращенных объемов добычи ОПЕК+ продлены до конца 2020 года, заявил журналистам министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман. По его словам, есть уверенность полагать, что в сентябре-декабре 2,4 млн б/с недосокращенных объемов ОПЕК+ будут компенсированы.
Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) рекомендовал странам, участвующим в сделке по ограничению добычи нефти, быть готовыми принимать дальнейшие меры по стабилизации рынка при необходимости.
"В нынешних условиях JMMC подчеркнул важность проактивных и опережающих действий и рекомендовал участвующим (в сделке ОПЕК+ - ИФ) странам быть готовыми принимать дальнейшие меры в случае необходимости", - говорится в сообщении ОПЕК по итогам заседания комитета.
На этой неделе ОПЕК и Международное энергетическое агентство (МЭА) ухудшили прогнозы спроса на нефть в текущем году.
Однако оптимизм инвесторов поддержали данные о снижении запасов в США на прошлой неделе на 4,39 млн баррелей.
Трейдеры также продолжают следить за ситуацией в Мексиканском заливе в связи с ураганом "Салли". Согласно оценкам Бюро по вопросам безопасности и охраны окружающей среды министерства внутренних дел США, на которые ссылается MarketWatch, по состоянию на четверг было остановлено около 30,7% нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе по сравнению с 27,5% днем ранее.
Тем временем Goldman Sachs ожидает, что к четвертому кварталу 2020 года дефицит предложения нефти в мире составит 3 млн б/с. По прогнозу инвестиционного банка, Brent к концу года подорожает до $49 за баррель, а к третьему кварталу 2021 года - до $65 за баррель.
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