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Дальнее зарубежье 19.09.2020 10:00

Трамп считает, что договорится с талибами в Афганистане возможно

Президент США Дональд Трамп считает, что с афганскими талибами (движение "Талибан", запрещенная в РФ террористическая организация)возможно договориться.

"У нас все хорошо получается с "Талибаном". У них есть воля, они умны, у них острый взгляд, но они 19 лет воевали, и они устали от борьбы", - сказал он на брифинге в пятницу.

По его словам, "в ближайшие пару недель контингент американских войск в Афганистане будет сокращен до 4 тыс. человек, после чего будет сделано окончательное заключение".

В прошлую субботу в столице Катара Дохе стартовали переговоры между представителями афганского правительства и движения "Талибан". Главными темами этих переговоров станут долговременное прекращения огня и политическое урегулирование конфликта в Афганистане.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ТРАМП, ТАЛИБЫ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]