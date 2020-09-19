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Регион 19.09.2020 16:00

Месть Ирана за убийство Сулеймани будет нацелена на тех, кто в нем виновен - Салами

В Иране заявили, что решительно намерены отомстить США за убийство генерала Касема Сулеймани, но это затронет только тех, кто несет ответственность за его смерть, сообщает агентство ИРНА со ссылкой на заявление генерала Хоссейна Салами.

"Господин Трамп, месть за мученическую смерть нашего великого генерала определена, серьезна и реальна. Но мы уважаем себя и мстим честно и справедливо. Вы думаете, что мы бы нанесли удар по послу-женщине в ЮАР за кровь нашего мученика и брата? Наш удар будет нацелен на тех, кто прямо или косвенно повинен в мученического смерти этого великого человека", - заявил в субботу командующий Корпусом Стражей Исламской революции (КСИР) Салами.

Ранее Politico со ссылкой на американский правительственный источник сообщила, что иранское правительство рассматривает возможность покушения на американского посла в ЮАР Лану Маркс в качестве ответа на убийство США иранского генерала Касема Сулеймани.

3 января 2020 года стало известно о гибели в Багдаде командующего иранским спецподразделением "Кудс" Касема Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса в результате американской спецоперации, которая была проведена американскими военными по указанию Трампа.

В ответ на эту операцию в ночь на 8 января иранский Корпус Стражей Исламской революции нанес удар баллистическими ракетами по авиабазе Аль-Асад и военному объекту в районе Эрбиля в Ираке, где размещены американские войска.

В конце июня судебные власти Ирана выдали ордер на арест Трампа и еще более 30 лиц, которые, по мнению Тегерана, несут ответственность за убийство Сулеймани.

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Тэги: ИРАН, США, СУЛЕЙМАНИ, МЕСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]