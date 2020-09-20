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ФБР расследует инцидент с отправкой Трампу посылке с ядом

Сотрудники правоохранительных органов США ведут расследование инцидента с отправкой посылки с ядовитым веществом рицин в Белый дом, сообщает в субботу американское телевидение.

Этим делом занимаются ФБР и Секретная служба США.

Посылка, отправленная на имя президента США Дональда Трампа, была перехвачена ранее на этой неделе: по информации СМИ, специалисты проанализировали содержавшееся в ней вещество и подтвердили, что речь действительно идет о рицине. В ряде случаев отравление этим ядом может быть фатально.

Это - не первый случай, когда сотрудники, отвечающее за безопасность в Белом доме, перехватывают подобные опасные посылки. К примеру, в 2018 году бывший служащий ВМС США был обвинен в отправке писем с опасными веществами в Белый дом и Пентагон.

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Тэги: США, ТРАМП, РИЦИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]