ФБР расследует инцидент с отправкой Трампу посылке с ядом

Сотрудники правоохранительных органов США ведут расследование инцидента с отправкой посылки с ядовитым веществом рицин в Белый дом, сообщает в субботу американское телевидение.

Этим делом занимаются ФБР и Секретная служба США.

Посылка, отправленная на имя президента США Дональда Трампа, была перехвачена ранее на этой неделе: по информации СМИ, специалисты проанализировали содержавшееся в ней вещество и подтвердили, что речь действительно идет о рицине. В ряде случаев отравление этим ядом может быть фатально.

Это - не первый случай, когда сотрудники, отвечающее за безопасность в Белом доме, перехватывают подобные опасные посылки. К примеру, в 2018 году бывший служащий ВМС США был обвинен в отправке писем с опасными веществами в Белый дом и Пентагон.