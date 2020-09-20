Письмо для Трампа с рицином отправили из Канады

Адресованное президенту США Дональду Трампу письмо с ядом рицином, которое перехватили американские службы безопасности, было отправлено из Канады, сообщает The New York Times.
Представитель правоохранительных органов заявил, что подобные письма также были направлены в правительственные учреждения в штате Техас. В настоящее время следователи проверяют, были ли отправлены по почте другие конверты с рицином.
По словам чиновника, в настоящее время следствие считает, что письма были отправлены из Канады. В рассылке конвертов с токсином подозревают женщину.
По сообщению The New York Times, пока следователи не нашли связи между письмами с рицином и международными террористическими организациями. Однако газета отмечает, что расследование в самом начале, и исключать какие-либо версии рано.
Как сообщалось, на этой неделе американские правоохранители перехватили почтовое отправление для президента США, в котором содержался яд рицин. Телеканал CNN называл его посылкой, а не письмом.
Рицин - это высокотоксичный яд растительного происхождения. Его получают из семян клещевины. Для человека рицин может быть смертельно опасен.
Это не первый случай, когда сотрудники служб безопасности в Белом доме перехватывают опасные посылки. В 2018 году бывший служащий ВМС США был обвинен в отправке писем с рицином в Белый дом и Пентагон. Письма с этим ядом отправляли и бывшему президенту США Бараку Обаме.
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