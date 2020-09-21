Кандидатуру нового судьи Верховного суда США нужно утвердить до выборов, считает Трамп

Президент США Дональд Трамп в пятницу или субботу выдвинет кандидатуру на должность нового судьи Верховного суда США, которая должна быть утверждена до президентских выборов.
"Я объявлю об этом (о кандидатуре) в пятницу или в субботу", - заявил Трамп в эфире телеканала Fox and Friends, отвечая на вопрос о том, когда президент планирует объявить о своем выборе.
При этом американский президент подчеркнул, что у Сената будет "масса времени" на то, чтобы утвердить нового члена Верховного суда США до президентских выборов.
"Честно говоря, я думаю, что окончательное голосование (по кандидатуре - ИФ) должно пройти перед выборами. У нас для этого масса времени", - сказал Трамп.
Трамп сообщил, что на данный момент рассматривает пять кандидатур на эту должность. Он отметил, что намерен выбрать женщину.
Президент США добавил, что до выдвижения кандидатуры состоится церемония, чтобы отдать дань уважения члену Верховного суда США Рут Бейдер Гинсбург, которая скончалась 19 сентября на 88-м году жизни. Причиной смерти стали осложнения после рака.
Сама Гинзбург перед смертью выразила желание, чтобы нового члена Верховного суда США выбрали после инаугурации избранного президента.
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден в свою очередь заявил, что сначала нужно выбрать нового президента страны, а затем избранный лидер должен принимать решение по кандидатуре нового судьи Верховного суда.
"Избиратели должны выбрать президента, а президент - судью, кандидатуру которого рассмотрит Сенат США", - сказал Байден.
Должность члена Верховного суда США - пожизненная. Кандидата выдвигает президент, далее назначение судьи утверждает Сенат. В настоящее время большинство мест в Сенате удерживают республиканцы, которые с высокой долей вероятности поддержат выбранного президентом кандидата.
Премьер Армении намеренно подрывает формат и суть переговоров по Карабаху - президент Азербайджана
Баку и Кишинев договорились о проведении межмидовских политических консультациях
В Азербайджане возбудили уголовные дела против Армении за провокации на границе
"Голубой" водород может поддержать диверсификацию стран-экспортеров нефти - генсек ОПЕК
Жилье в Британии в сентябре подорожало на максимум за четыре года при сильном росте продаж - Rightmove
НС управляющей компании по агрострахованию состоит из 6 человек
Компании турсектора США затрудняются строить прогнозы из-за пандемии коронавируса
В Азербайджане за сутки выявлено 92 новых случая COVID-19, 1 человек скончался
В США вакцина против коронавируса станет доступной задолго до конца года - Трамп
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит более 20 млн манатов на завершение строительства дороги на севере Азербайджана
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Nar наградил абитуриентов набравших наивысшие результаты на вступительных экзаменах
AccessBank объявляет тендер по закупке банкоматов
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Азербайджан во II квартале увеличил поставки нефти в страны Азии, начал экспорт в ряд стран Европы
В Баку ожидают от России убедительных объяснений по поставкам вооружения в Армению
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори