Кандидатуру нового судьи Верховного суда США нужно утвердить до выборов, считает Трамп

Президент США Дональд Трамп в пятницу или субботу выдвинет кандидатуру на должность нового судьи Верховного суда США, которая должна быть утверждена до президентских выборов.

"Я объявлю об этом (о кандидатуре) в пятницу или в субботу", - заявил Трамп в эфире телеканала Fox and Friends, отвечая на вопрос о том, когда президент планирует объявить о своем выборе.

При этом американский президент подчеркнул, что у Сената будет "масса времени" на то, чтобы утвердить нового члена Верховного суда США до президентских выборов.

"Честно говоря, я думаю, что окончательное голосование (по кандидатуре - ИФ) должно пройти перед выборами. У нас для этого масса времени", - сказал Трамп.

Трамп сообщил, что на данный момент рассматривает пять кандидатур на эту должность. Он отметил, что намерен выбрать женщину.

Президент США добавил, что до выдвижения кандидатуры состоится церемония, чтобы отдать дань уважения члену Верховного суда США Рут Бейдер Гинсбург, которая скончалась 19 сентября на 88-м году жизни. Причиной смерти стали осложнения после рака.

Сама Гинзбург перед смертью выразила желание, чтобы нового члена Верховного суда США выбрали после инаугурации избранного президента.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден в свою очередь заявил, что сначала нужно выбрать нового президента страны, а затем избранный лидер должен принимать решение по кандидатуре нового судьи Верховного суда.

"Избиратели должны выбрать президента, а президент - судью, кандидатуру которого рассмотрит Сенат США", - сказал Байден.

Должность члена Верховного суда США - пожизненная. Кандидата выдвигает президент, далее назначение судьи утверждает Сенат. В настоящее время большинство мест в Сенате удерживают республиканцы, которые с высокой долей вероятности поддержат выбранного президентом кандидата.