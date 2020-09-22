Украине нужны судебная реформа и независимые антикоррупционные институты - Боррель

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель начал визит в Киев со встречи с представителями гражданского общества и парламента, на которой подчеркнул важность независимых антикоррупционных институций и судебной реформы на Украине.
"Начал мой визит в Украину сегодня со встречи с представителями гражданского общества и парламента. Сильные, независимые и эффективные антикоррупционные институции и судебные реформы имеют решающее значение для того, чтобы удовлетворить пожелания украинского народа", - написал Боррель в Twitter во вторник.
Азербайджанская армия отрабатывает огневые удары бронетехникой
Докладчики ПАСЕ приветствуют решение об освобождении Ягублу под домашний арест
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
ЕАЭС введет антидемпинговую пошлину на алюминиевую ленту из Азербайджана
IFO улучшило прогноз падения ВВП Германии в 2020г до 5,2% с 6,7%
Минтруда Азербайджана направит 177 тыс. манатов на проектирование центра DOST в Сабирабадском районе
Первая леди Азербайджана приняла участие в открытии ряда образовательных учреждений
Церемония вручения Нобелевской премии мира перенесена из мэрии Осло в столичный университет
На юге Азербайджана открыли туристический комплекс за 4 млн манатов
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит более 20 млн манатов на завершение строительства дороги на севере Азербайджана
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
«Защитим Каспий» при поддержке Bakcell и партнеров
В Баку открылась онлайн-выставка «Полководцы Великой Отечественной войны»
Nar наградил абитуриентов набравших наивысшие результаты на вступительных экзаменах
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Азербайджан во II квартале увеличил поставки нефти в страны Азии, начал экспорт в ряд стран Европы
В Баку ожидают от России убедительных объяснений по поставкам вооружения в Армению
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори