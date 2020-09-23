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СНГ 23.09.2020 20:32

Зеленский хочет повысить эффективность диалога с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о наличии ограниченной коммуникации с президентом РФ Владимиром Путиным, выразив пожелание добиться большей эффективности от диалога.

"У нас есть разные форматы общения с президентом Путиным - это и нормандский четырехсторонний формат, и двусторонний формат: когда есть такая необходимость, мы говорим напрямую. Это помогает найти нужные решения, важные не только для Украины, но и для всей Европы. Например, в декабре прошлого года мы достигли договоренности о транзите российского газа через территорию Украины. Это гарантирует энергетическую стабильность для всей нашей части континента. Разговаривал с Путиным и 26 июля - накануне установления режима прекращения огня на востоке. И у нас есть самый длинный режим "тишины" (в Донбассе), - сказал Зеленский в интервью словацкому изданию Hospodarske noviny.

По выражению Зеленского, его коммуникация с президентом России ограниченная, но предметная. "Как перфекционист я хотел бы большей эффективности от нашего диалога", - отметил президент Украины.

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Тэги: УКРАИНА, РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, ДИАЛОГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]