Зеленский хочет повысить эффективность диалога с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о наличии ограниченной коммуникации с президентом РФ Владимиром Путиным, выразив пожелание добиться большей эффективности от диалога.

"У нас есть разные форматы общения с президентом Путиным - это и нормандский четырехсторонний формат, и двусторонний формат: когда есть такая необходимость, мы говорим напрямую. Это помогает найти нужные решения, важные не только для Украины, но и для всей Европы. Например, в декабре прошлого года мы достигли договоренности о транзите российского газа через территорию Украины. Это гарантирует энергетическую стабильность для всей нашей части континента. Разговаривал с Путиным и 26 июля - накануне установления режима прекращения огня на востоке. И у нас есть самый длинный режим "тишины" (в Донбассе), - сказал Зеленский в интервью словацкому изданию Hospodarske noviny.

По выражению Зеленского, его коммуникация с президентом России ограниченная, но предметная. "Как перфекционист я хотел бы большей эффективности от нашего диалога", - отметил президент Украины.