В МИД РФ и Ирана отмечают несостоятельность заявлений США о восстановлении санкций СБ ООН в отношении Тегерана

Замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков и его иранский коллега Аббас Аракчи на консультациях в Москве констатировали неправомерность заявлений США о восстановлении международных санкций в отношении Тегерана, сообщили в четверг в МИД России.

"Подробно обсуждено развитие ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, отмечена важность продолжения усилий всех его участников по сохранению и полнокровному выполнению этой ключевой в сфере нераспространения договоренности", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В ходе переговоров "вновь констатирована абсолютная неправомерность и правовая несостоятельность заявлений США о якобы восстановлении ранее отмененных санкций СБ ООН".

Аракчи прибыл в российскую столицу в составе делегации главы МИД Ирана Джавада Зарифа, который позднее в четверг проведет переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.