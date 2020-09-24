Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.981 RUR   0.0221 GBR   2.1592 TRY   0.221

Цена на нефть

$/bbl   23.09 WTI 39.93 0.13 Brent 41.77 0.05

Погода в Баку

  ночь день

Регион 24.09.2020 20:45

В МИД РФ и Ирана отмечают несостоятельность заявлений США о восстановлении санкций СБ ООН в отношении Тегерана

Замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков и его иранский коллега Аббас Аракчи на консультациях в Москве констатировали неправомерность заявлений США о восстановлении международных санкций в отношении Тегерана, сообщили в четверг в МИД России.

"Подробно обсуждено развитие ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, отмечена важность продолжения усилий всех его участников по сохранению и полнокровному выполнению этой ключевой в сфере нераспространения договоренности", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В ходе переговоров "вновь констатирована абсолютная неправомерность и правовая несостоятельность заявлений США о якобы восстановлении ранее отмененных санкций СБ ООН".

Аракчи прибыл в российскую столицу в составе делегации главы МИД Ирана Джавада Зарифа, который позднее в четверг проведет переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ИРАН, МИД, США


Похожие новости


Санкции США в отношении Ирана нацелены на изоляцию Тегерана и абсолютно противоречат международному праву - Лавров Москва и Пекин отвергают попытки США торпедировать сделку с Ираном - Лавров Совместная региональная стратегия Ирана и РФ направлена против односторонней политики США - иранский министр обороны Глава Минобороны Ирана летит на переговоры в Москву Лавров опроверг утверждения Болтона о Путине и иранцах в Сирии Рухани в телефонном разговоре с Путиным подтвердил приверженность Ирана СВПД - Кремль

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]