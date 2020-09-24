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Финансы 24.09.2020 17:05

AzerGold разместила облигаций на $10 млн, спрос превысил предложение в 2,5 раза

ЗАО «AzerGold» 24 сентября разместило облигаций на $10 млн, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" на Бакинской фондовой бирже.

«AzerGold 24 сентября разместила первый транш облигаций на $10 млн. При этом общий объем поданных заявок составил $25 млн 592,6 тыс.», - сообщили на БФБ.

Всего, заявки на покупку облигаций подали 40 инвесторов.

Облигации эмитированы со сроком обращения 3 года и по ставке купона - 4% годовых. Эмиссия разделена на 100 тыс. облигаций номиналом в $100 за ценную бумагу.

Как сообщалось ранее, AzerGold планирует осуществить дебютную эмиссию облигаций в $20 млн (двумя траншами по $10 млн каждый).

Общество средства, вырученные от размещения облигаций, планирует направить на увеличение ресурсов месторождений «Човдар» (Дашкесанский район), «Кохнамадан» (Бялакянский район) и «Гарадаг» (Шамкир-Гедабекский регион), ускорение наземных эксплуатационных работ и финансирование полевых исследований по этим месторождениям.

ЗАО «AzerGold» создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г. Все акции общества принадлежат государству. Уставный капитал общества равен 37 млн манатов.

Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемед.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: AZERGOLD, ОБЛИГАЦИИ, РАЗМЕЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]