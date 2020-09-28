Цены на нефть перешли к росту, Brent - $42,17 за баррель

Цены на нефть эталонных марок начали расти в ходе торгов в понедельник.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:52 в понедельник составляет $42,17 за баррель, что на $0,25 (0,6%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялась на $0,28 (0,7%) - до $40,53 за баррель.

Ранее в ходе торгов оба контракта дешевели. Давление на рынок оказывали опасения относительно спроса из-за продолжающегося распространения коронавируса в мире, а также сообщения о росте добычи в Ливии.

Потенциал подъема стоимости нефти в четвертом квартале ограничен, поскольку темпы восстановления мировой экономики замедляются из-за возобновившегося роста заболеваемости COVID-19 и повторного введения отдельных карантинных мер, заявил член правления нефтетрейдера Vitol Крис Бейк на конференции Gulf Intelligence в Дубае.

Тем временем, Ливия увеличила добычу нефти почти втрое - до 250 тыс. баррелей в сутки (б/с) - после снятия блокады с ряда нефтяных месторождений, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. По их словам, в местных портах собираются суда, которые загружаются нефтью из хранилищ, что освобождает резервные ёмкости в расчете на дальнейший рост добычи.

"Перспективы возобновления ливийского экспорта, скорее всего, сдержат цены на этой неделе до публикации данных о запасах в США", - считает аналитик AxiCorp Стивен Иннс, которого цитирует S&P Global Platts.

Между тем, как сообщает Bloomberg, добыча нефти и газа в Норвегии может упасть более чем на 20%, если компании на этой неделе не заключат с профсоюзами соглашения об оплате труда, чтобы избежать забастовок.

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что баланс на нефтяном рынке сейчас достигнут, но министры энергетики стран G20 выступают за необходимость координации своих действий для сбалансирования рынка в случае ухудшения ситуации с падением спроса из-за пандемии. В понедельник и вторник проходит заседание министров энергетики G20.