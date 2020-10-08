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ТЭК 08.10.2020 15:37

Нефть уверенно дорожает на опасениях по поводу добычи в Мексиканском заливе и Норвегии, Brent - $42,77 за баррель

Цены на нефть эталонных марок уверенно повышаются в ходе торгов в четверг на новостях о приближении к США урагана "Дельта", а также о продолжающейся забастовке на норвежских месторождениях.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:16 в четверг составляет $42,77 за баррель, что на $0,78 (1,86%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросла на $0,66 (1,65%) - до $40,61 за баррель.

По оценкам Бюро по вопросам безопасности и охраны окружающей среды министерства внутренних дел США, по состоянию на среду было остановлено чуть более 80% нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе. Как ожидается, ураган "Дельта" обрушится на побережье штата Луизиана в пятницу.

Сокращение добычи в Мексиканском заливе уже заложено в нефтяные цены, отмечает главный аналитик OANDA Corp. Эд Мойя.

"Я полагаю, что потенциал роста рынка сейчас ограничен, однако, если для восстановления добычи потребуется больше недели, можно ожидать более существенного подъема цен", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Тем временем норвежская Equinor предупредила об угрозе приостановки добычи на месторождении Johan Sverdrup в Северном море, если забастовка рабочих, объявленная на прошлой неделе, продлится до 14 октября. Эти опасения разделяет шведская Lundin Energy, которой принадлежит доля в месторождении.

По данным Equinor, Johan Sverdrup является третьим крупнейшим месторождением на норвежском шельфе. Ранее компания уже приостановила добычу на нескольких месторождениях из-за действий профсоюза Lederne, которому не удалось достичь соглашения с ассоциацией Norwegian Oil & Gas по вопросам оплаты труда.

Данные министерства энергетики США, опубликованные накануне, показали первое за четыре недели увеличение запасов нефти в стране - на 500 тыс. баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение запасов на 2 млн баррелей.

Запасы в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, на прошлой неделе повысились на 400 тыс. баррелей, сообщило Минэнерго.

Запасы бензина в США уменьшились на 1,4 млн баррелей, дистиллятов - на 1 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали снижения соответственно на 800 тыс. и 2,9 млн баррелей.

Аналитики Saxo Bank прогнозируют, что Brent в четвертом квартале будет торговаться в диапазоне $40-50 за баррель и только в первой половине 2021 года может подняться выше $50 за баррель.

"Мы сохраняем осторожность насчет способности нефти значительно подняться в короткой перспективе, разве что ОПЕК+ неожиданно откажется от намеченного на январь повышения квот добычи на 2 млн баррелей в сутки", - отметил Оле Хансен, глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ДЕНЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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