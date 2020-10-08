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СНГ 08.10.2020 19:20

Гражданам 52 стран можно оформлять единую электронную визу для въезда в РФ - распоряжение правительства

Граждане Китая, КНДР, а также многих европейских стран смогут оформлять единую электронную визу для въезда в Россию.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, в котором утвердил перечень из 52 иностранных государств, гражданам которых оформляется соответствующая виза.

В список, в частности, вошли Саудовская Аравия, Япония, Кувейт, Иран, а также значительная часть стран Европы.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МИР, ИНТЕРНЕТ, ВИЗА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]