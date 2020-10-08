Гражданам 52 стран можно оформлять единую электронную визу для въезда в РФ - распоряжение правительства

Граждане Китая, КНДР, а также многих европейских стран смогут оформлять единую электронную визу для въезда в Россию.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, в котором утвердил перечень из 52 иностранных государств, гражданам которых оформляется соответствующая виза.

В список, в частности, вошли Саудовская Аравия, Япония, Кувейт, Иран, а также значительная часть стран Европы.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.