Нефть дешевеет после сильного прироста на прошлой неделе, Brent - $42,47 за баррель

Цены на нефть эталонных марок в понедельник снижаются, продемонстрировав большой прирост по итогам минувшей недели.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:22 в понедельник составляет $42,47 за баррель, что на $0,38 (0,89%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на $0,49 (1,1%).

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $40,24 за баррель, что на $0,36 (0,89%) ниже уровня предыдущей сессии. В пятницу фьючерсы снизились в цене на $0,59 (1,4%).

На прошлой неделе стоимость Brent выросла на 9,1%, WTI - на 9,6%.

В пятницу норвежская нефтегазовая ассоциация Norwegian Oil & Gas достигла соглашения по вопросам оплаты труда с профсоюзом Lederne, что позволило завершить забастовку работников некоторых месторождений, которая продолжалась с 30 сентября. Ранее действия профсоюза привели к снижению добычи в стране на 330 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки, при этом существовала угроза сокращения добычи на 1 млн б/с, отмечает S&P Global Platts.

Тем временем нефтегазовые компании в Мексиканском заливе начали оценивать ущерб в связи с прошедшим ураганом "Дельта" для проведения необходимых ремонтных работ и восстановления добычи.

По оценкам Бюро по вопросам безопасности и охраны окружающей среды министерства внутренних дел США, по состоянию на воскресенье было остановлено чуть более 91% нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе.

Помимо этого, национальная нефтяная компания Ливии в воскресенье объявила о возобновлении добычи на самом крупном нефтяном месторождении в стране "Шарара", которое может производить до 300 тыс. б/с.

"На ливийском месторождении "Шарара" изначально будет добываться 40 тыс. б/с, а затем, в течение 10 дней, будет достигнута максимальная добыча в приблизительно 300 тыс. б/с. Возвращение этих баррелей на рынок на постоянной основе будет беспокоить "быков" на нефтяном рынке и станет головной болью для ОПЕК", - считает аналитик AxiCorp Стивен Иннс.

По данным нефтесервисной компании Baker Hughes, количество действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе выросло на четыре единицы - до 193 установок. Увеличение их числа наблюдалось третью неделю подряд.