Армения нарушила перемирие в Карабахе, как только оно началось - президент Азербайджана

Армения, несмотря на договоренность о гуманитарном режиме прекращения огня, грубо его нарушила, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Когда было достигнуто соглашение о гуманитарном прекращении режима огня, мы, будучи уверенными, что военный этап завершился, надеялись, что дальнейшее разрешение конфликта будет осуществляться политическим путем. Ввиду того, что армянская сторона понесла большие потери на поле битвы, мы рассчитывали, что они (Армения - ИФ) будут стремиться решить конфликт дипломатическим способом. Но к сожалению, мы этого не увидели: сразу же после вступления в силу режима прекращения огня армянская сторона грубо нарушила соглашение", - отметил Алиев в понедельник в своем интервью телеканалу "Haber Global".
Президент добавил, что ВС Армении, нарушив режим прекращения огня, подвергли ракетно-артиллерийскому обстрелу азербайджанский город Гянджу, совершив "ужасное преступление", в результате чего погибло и пострадало большое число мирных жителей.
"Это очередное проявление армянского фашизма. Армянские исламофобы и их покровители не смогут скрыть это преступление от мировой общественности. Сегодня представители посольств посетят место происшествия, чтобы своими глазами все увидеть и поймут, кто осуществляет агрессивную, захватническую политику", - подчеркнул Алиев.
Число активных пассажирских ж/д станций на Абшеронском полуострове к 2028г достигнет 20
Bank BTB сократил в III квартале обязательства перед ЦБ на 2,8%
Buyback Роснефти на минувшей неделе упал в 5 раз на фоне роста котировок
Более 10 тыс. человек привились от коронавируса в рамках исследования
В Анталье сообщили о рекордном числе туристов в октябре
Приближающийся к Земле "астероид" является ракетой из прошлого века - NASA
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
ФРГ и Франция предложат на Совете ЕС варианты санкций в связи с отравлением Навального - Маас
Зеленский ждет от США поддержки Украины независимо от итогов выборов американского президента
В китайском Циндао власти планируют протестировать весь город после выявления трех зараженных COVID-19
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по обновлению корпоративного сайта банка
Caspian Energy Club организовал онлайн B2G FORUM с участием заместителя начальника Государственной службы по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджанской Республики
Эльмар Гасымов написал письмо-протест, касающееся армянского ректора, в международную организацию
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение
Двойной стандарт или ложный гуманизм в международной политике