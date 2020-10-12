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Карабахский конфликт 12.10.2020 14:03

Армения нарушила перемирие в Карабахе, как только оно началось - президент Азербайджана

Армения, несмотря на договоренность о гуманитарном режиме прекращения огня, грубо его нарушила, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Когда было достигнуто соглашение о гуманитарном прекращении режима огня, мы, будучи уверенными, что военный этап завершился, надеялись, что дальнейшее разрешение конфликта будет осуществляться политическим путем. Ввиду того, что армянская сторона понесла большие потери на поле битвы, мы рассчитывали, что они (Армения - ИФ) будут стремиться решить конфликт дипломатическим способом. Но к сожалению, мы этого не увидели: сразу же после вступления в силу режима прекращения огня армянская сторона грубо нарушила соглашение", - отметил Алиев в понедельник в своем интервью телеканалу "Haber Global".

Президент добавил, что ВС Армении, нарушив режим прекращения огня, подвергли ракетно-артиллерийскому обстрелу азербайджанский город Гянджу, совершив "ужасное преступление", в результате чего погибло и пострадало большое число мирных жителей.

"Это очередное проявление армянского фашизма. Армянские исламофобы и их покровители не смогут скрыть это преступление от мировой общественности. Сегодня представители посольств посетят место происшествия, чтобы своими глазами все увидеть и поймут, кто осуществляет агрессивную, захватническую политику", - подчеркнул Алиев.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РЕЖИМ, НАРУШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]