Греция сочла угрозой стабильности решение Турции продолжить разведку месторождения в восточном Средиземноморье

Греция назвала возобновление Турцией разведки нефтегазовых месторождений в восточном Средиземноморье угрозой для стабильности в регионе, сообщает издание Ekathimerini.
В частности, МИД Греции счел решение Турции "серьезной эскалацией и прямой угрозой миру и стабильности в регионе" и обвинил Анкару в том, что она подрывает усилия по решению кризиса в восточном Средиземноморье.
В ночь на понедельник стало известно, что турецкое исследовательское судно "Оруч Реис" вышло в море для продолжения геологоразведочной деятельности в восточном Средиземноморье.
В последние месяцы ситуация в восточном Средиземноморье обострилась, в частности, в связи с активизацией геологоразведочной деятельности Анкары в этом районе. Поиском месторождений углеводородов занимается как раз "Оруч Реис".
Турция ведет нефтегазовую разведку в водах, которые Греция считает своей исключительной экономической зоной. Это вызывает трения между Анкарой и рядом стран ЕС.
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