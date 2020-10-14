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Дальнее зарубежье 14.10.2020 14:33

Ливан и Израиль провели первый раунд переговоров по спорным участкам морской границы

Представители Ливана и Израиля провели первый раунд переговоров по демаркации спорных участков морской границы, сообщает ливанское издание The Daily Star со ссылкой на источники в военных кругах.

Следующая встреча сторон по этой теме запланирована на 28 октября. О результатах первого раунда переговоров пока не сообщается.

По данным The Times of Israel, переговоры начались после 10:00 по местному времени (совпадает с мск).

В сообщениях отмечается, что это - первые за три десятилетия контакты такого рода между представителями Израиля и Ливана. Переговоры организованы сотрудниками ООН и при посредничестве американских представителей, они проходят на юге Ливана на базе миссии ООН в этой стране. Делегация Израиля состоит из шести человек, Ливана - из четырех человек.

Формально страны остаются в состоянии войны, и проблема демаркации границы на море особенно чувствительна, потому что на шельфе могут находиться месторождения углеводородов.

Ранее министр энергетики Израиля Юваль Штайниц сообщал, что Израиль и Ливан намерены урегулировать споры по границам как на море, так и на суше, при этом, по его словам, это не переговоры о мире или нормализации отношений. Речь идет о решении технических и экономических проблем.

Готовность сторон провести переговоры приветствовали миссия ООН в Ливане и госсекретарь США Майк Помпео.

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Тэги: ЛИВАН, ИЗРАИЛЬ, ГРАНИЦА, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]