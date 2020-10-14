Премьер Армении признает отступление армянских сил на двух направлениях карабахской зоны

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянские вооруженные силы в течение 18 дней боев в Нагорном Карабахе были вынуждены отступить на двух направлениях.
"На северном и южном направлениях наши войска имела определенные отступления. Противник изменил тактику, диверсионными вылазками пытаясь создать хаос в нашем тылу", - сказал Пашинян в среду в обращении к нации.
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