Премьер Армении признает отступление армянских сил на двух направлениях карабахской зоны

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянские вооруженные силы в течение 18 дней боев в Нагорном Карабахе были вынуждены отступить на двух направлениях.

"На северном и южном направлениях наши войска имела определенные отступления. Противник изменил тактику, диверсионными вылазками пытаясь создать хаос в нашем тылу", - сказал Пашинян в среду в обращении к нации.