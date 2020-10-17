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Регион 17.10.2020 12:41

Посол Ирана в РФ: надеемся на реализацию совместных планов в сфере ВТС после отмены оружейного эмбарго

У Москвы и Тегерана уже есть совместные планы в сфере военно-технического сотрудничества после истечения срока действия оружейного эмбарго в отношении Ирана 18 октября, заявил в интервью "Интерфаксу" посол Ирана в РФ Казем Джалали.

"Что касается военного сотрудничества, то должен сказать, что конечно же, у нас составлены соответствующие планы и, дай бог, эти планы с течением времени будут реализованы", - сказал высокопоставленный иранский дипломат.

Иран и "шестерка" стран (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США и Франция) в 2015 году согласовали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который подразумевал отмену санкций в отношении Ирана. В обмен Тегеран взял на себя ряд обязательств в атомной сфере.

Также в июле 2015 года была принята резолюция СБ ООН 2231, одобрившая СВПД. В частности, в резолюции говорилось, что оружейное эмбарго в отношении Ирана истекает 18 октября 2020 года.

В 2018 году президент США Дональд Трамп решил покинуть СВПД и вернуть санкции в отношении Ирана. В ответ Иран стал сокращать обязательства по ядерной сделке.

США позднее добивались в СБ ООН продления на неопределенный срок истекающего в октябре 2020 года эмбарго на закупку Ираном ряда систем вооружений. В итоге при голосовании 15 августа американский проект резолюции не набрал необходимого числа голосов и не был одобрен.

Советник президента США по нацбезопасности Роберт О`Брайен заявлял, что Трамп подписал указ, дающий возможность вводить ограничительные меры, в том числе против иностранных государств за поставку, продажу и транспортировку оружия Ирану.

Он отметил, что в ООН, отказавшись продлить истекающее в октябре оружейное эмбарго против Ирана, подвергают опасности весь Ближний Восток и потому США предстоит самим добиваться прекращения торговли оружием с Ираном.

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Тэги: ИРАН, РОССИЯ, ВТС, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]