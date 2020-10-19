Нефть дешевеет в преддверии встречи министров ОПЕК+, Brent - $42,82 за баррель

Цены на нефть продолжают опускаться в понедельник, инвесторы ожидают итогов онлайн-встречи мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC).

Давление на рынок оказывают растущие опасения насчет спроса в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией по всему миру.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:14 в понедельник составляет $42,82 за баррель, что на $0,11 (0,26%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $40,78 за баррель, что на $0,1 (0,24%) ниже уровня предыдущей сессии.

Вторая волна коронавируса во многих странах мира вновь поставила под вопрос перспективы спроса на нефть, пишет Bloomberg. Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо на прошлой неделе заявил, что прогноз спроса выглядит неблагоприятным.

"Пандемия коронавируса будет оставаться в центре внимания, поскольку количество случаев в Европе и США растет, а правительства вводят новые ограничения на передвижения", - считает аналитик AxiCorp Стивен Иннс, которого цитирует S&P Global Platts.

Эксперт также отмечает, что скачок заболеваемости "приводит к сомнениям относительно устойчивости ожидаемого экономического восстановления и перспектив роста нефтяного спроса".

Тем временем, добыча, вероятно, продолжит расти, в частности, благодаря Ливии. Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, добыча на ливийском месторождении Абу-Аттифель, которая может достичь 70 тыс. б/с, будет возобновлена 24 октября.

Кроме того, данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в пятницу, показали рост числа действующих добывающих нефтяных установок в США по итогам четвертой недели подряд, что говорит о постепенном увеличении буровой активности в Штатах. Число действующих нефтяных установок на прошлой неделе выросло на 12 единиц, до 205 установок.

Кажется все более вероятным, что ОПЕК+ откажется от идеи увеличения добычи нефти в начале следующего года, учитывая увеличение заболеваемости COVID-19 и остановку роста спроса, отметил аналитик по сырьевому сектору ING Уоррен Паттерсон.

В начале октября The Wall Street Journal со ссылкой на источники написал, что Саудовская Аравия может выступить за то, чтобы страны ОПЕК отказались от планируемого увеличения добычи нефти в январе 2021 года.

"Увеличение предложения нефти на рынке в данный момент, когда спрос настолько слаб, определенно является плохой идеей, если группа действительно стремится стабилизировать и поддержать (рынок - ИФ)", - сказал Стивен Инсс.