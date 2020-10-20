Европейский регулятор назвал незаконной тактику Google в ходе рекламных аукционов

Тактика, которую используют Google и другие крупные игроки рынка онлайн-рекламы в ходе аукционов цифровой рекламы, нарушает законодательство Европейского союза о защите конфиденциальных данных, говорится во внутреннем отчете следователей бельгийского регулятора, отвечающего за защиту частных данных.
Европейские регуляторы анализируют электронные аукционы, которые происходят за миллисекунды, чтобы определить, какая реклама высвечивается при загрузке страницы в интернете. В этот момент сотни потенциальных участников могут получить информацию о пользователе, включая местонахождение, дату рождения и поисковые запросы.
Этот процесс представляет собой незаконную передачу данных в рамках Общего регламента о защите данных (GDPR) Европейского союза, говорится в отчете регулятора, с которым ознакомилась газета The Wall Street Journal.
Доклад сосредоточен на европейском подразделении Interactive Advertising Bureau, торговой ассоциации в области онлайн-рекламы, которая, по словам следователей, несет ответственность за то, как ее члены покупают, продают и используют данные физических лиц в ходе торговых операций с рекламой.
Штаб-квартира IAB Europe находится в Бельгии, таким образом, она подпадает под юрисдикцию страны. Если эту позицию поддержат другие регуляторы ЕС в области защиты персональных данных, бельгийский регулятор получит возможность контролировать процесс проведения рекламных аукционов в ЕС.
Это может отразиться на большом сегменте экономики цифровой рекламы. В прошлом году на аукционы онлайн-рекламы было потрачено около 6,7 млрд евро, согласно данным IAB Europe. Международным игрокам, включая Google, пришлось бы выбирать между тем, чтобы обновить свои сайты по всему миру, чтобы соответствовать европейским стандартам, или придерживаться отдельного подхода в Европе.
Главный исполнительный директор IAB Europe Таунсенд Фиэн сказал, что жалобы, которые, похоже, привели к проведению расследования, "содержат жуткие ложные представления о масштабах и параметрах функционирования" протокола аукционов IAB Europe и ее роли в аукционах.
IAB Europe также отвергла выводы регулятора о том, что она является контролером данных по отношению к членам ассоциации. IAB Europe назвала "досадным" тот факт, что регулятор принял меры вместо того, чтобы прибегнуть к диалогу.
Google использует модель IAB Europe для аукционов, которые проводит для размещения рекламы на сайтах других компаний, но придерживается собственной модели для рекламы на своих площадках. Практики Google в сфере аукционов цифровой рекламы являются предметом отдельного расследования, которое проводит ирландский регулятор в сфере конфиденциальности, так как штаб-квартира компании находится в Ирландии.
Служба финансово-экономической информации
СБ ООН обсуждает меры по эффективному контролю за соблюдением режима прекращения огня в Нагорном Карабахе - Небензя
ВС Азербайджана уничтожили 12 единиц военной техники противника, контролируют ситуацию вдоль линии фронта - Минобороны
Помпео планирует встречу с главами МИД Азербайджана и Армении
Манат подешевел к евро и рублю
Цены на нефть снижаются после завершения встречи JMMC, Brent на уровне $42,29 за баррель
Действия политиков могут ускорить восстановление экономики США - зампред ФРС
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Двое бывших высокопоставленных чиновников задержаны в Киргизии
Трамп считает, что ФБР должно провести расследование в отношении сына Байдена
На время выступления одного кандидата на президентских дебатах в США микрофон второго будет отключен - комиссия по дебатам
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Nar продолжает оказывать поддержку прифронтовым зонам
Демографические проблемы Армении: Депопуляция и расистская политика
Caspian Energy Club организовал онлайн B2G FORUM с участием Фуада Гейдарова и Абульфата Магеремова
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Фуад Ахундов: "Почему Ереван отозвал своего посла из Израиля, но не из России?" Интервью
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение