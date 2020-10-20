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СНГ 20.10.2020 13:10

Зеленский: те, кто отдал Крым, должны нести ответственность, и это не вопрос мести

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что те украинские государственные деятели, которые "без боя" отдали в 2014 году Крым России, должны понести ответственность.

"Мы строим украинское войско, которое сможет защитить Украину на суше, в воде, в воздухе и киберпространстве. Чтобы больше ни у кого не возникло даже мысли, что можно посягнуть на наш суверенитет, территориальную целостность или отобрать у Украины часть территории без единого выстрела. Этого не будет никогда", - сказал он в своем ежегодном послании к Верховной Раде во вторник.

"А те, кто без боя отдал Крым, должны нести ответственность. Хочу, чтобы всем стало понятно. Вопрос не в мести. А в справедливости. Обществу нужны ответы. И это касается не только этого вопроса. Их у людей накопилось тысячи. Отсутствие ответов и справедливости приводит к потере доверия. Невозможно построить успешную страну, если общество не доверяет государству", - сказал Зеленский.

По его словам, представители ЕС, Великобритании, Канады и Турции готовы присоединиться к формату "Крымской платформы".

"Можно сколько угодно постить веселые мэмы о гарантиях безопасности Будапештского меморандума, однако это не вернет наши территории. Мы ищем новые действенные инструменты для этого, вернули вопрос Крыма в международную повестку дня, мы создаем формат "Крымская платформа". Это координация международных усилий для защиты прав крымчан и деоккупации полуострова", - сказал президент.

Он напомнил, что "предметно обсудил эту инициативу с представителями ЕС, Великобритании, Канады, Турции и другими партнерами". "Многие из них готовы присоединиться и принимать в ней активное участие", - отметил Зеленский.

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Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, КРЫМ, ВИНОВНЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]