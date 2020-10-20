Генпрокуратура ФРГ обвинила двух граждан в нарушении эмбарго на поставки в РФ

Генпрокуратура Германии обвинила двух сограждан в нарушении эмбарго на поставки военного оборудования и оборудования двойного назначения в Россию, сообщает во вторник пресс-служба ведомства.

"Генпрокуратура 8 октября 2020 года выдвинула обвинение в отношении гражданина Германии Александра С. и гражданина Германии Александра О. перед сенатом по охране государственного строя Ганзейского высшего земельного суда Гамбурга", - сказано в поступившем в "Интерфакс" сообщении пресс-службы.

Александр С. обвиняется в нарушении закона о внешней торговле, в общей сложности ему вменяется семь случаев нарушений. Также его обвиняют в том, что он действовал в интересах спецслужбы иностранного государства. Александр О. помогал главному обвиняемому, считают в генпрокуратуре.

Александр С. являлся руководителем фирмы с офисом на юге Германии. В этом качестве , по утверждению германского надзорного ведомства, он поставлял станки военному концерну в России, который производит ракеты. Чтобы скрыть это обстоятельство, обвиняемый вел свои дела через различных подставных покупателей. Кроме этого, были подделаны данные, характеризующие цель использования оборудования. Таким образом, в период с января 2016 по январь 2018 года было произведено семь поставок, общая сумма заказов - примерно 8 миллионов евро.

По информации прокуратуры, ряд станков были объективно предназначены для использования в военных целях, а другое оборудование является так называемыми товарами с двойным назначением и входит в список запрещенных поставок. Вывоз таких товаров из списка запрещен в случае, если они полностью или частично могут быть использованы для военных целей или предназначены для военного потребителя.

Мужчина был задержан 11 февраля 2020 года в Аугсбурге, его обвиняют в нарушении закона, регулирующего внешнеэкономические отношения ФРГ в семи случаях, а также в действиях по заказу иностранных спецслужб и нарушении российского эмбарго.

В 2014 году Евросоюз одобрил так называемые секторальные санкции в отношении России, чтобы вынудить Москву изменить политику в отношении Украины. Помимо финансовой и энергетической сферы, они касаются также и военной. ЕС ввел эмбарго на торговлю оружием с Россией и ограничил экспорт товаров двойного назначения.