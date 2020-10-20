NASA выбрало Nokia для создания первой сети связи на Луне

Финская Nokia Corp. была выбрана партнером Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) по созданию первой сети LTE на Луне.

Как сообщается в пресс-релизе Nokia, принадлежащая компании лаборатория Bell Labs будет участвовать в создании и развертывании сети на поверхности Луны к концу 2022 года.

В Nokia отметили, что эта сеть позволит осуществлять функции дистанционного управления луноходами, предоставит возможности навигации в режиме реального времени и передачи видео высокого разрешения.

"Сеть LTE Nokia, являющаяся предшественником 5G, идеально подходит для обеспечения беспроводной связи для любой работы, которую должны выполнять астронавты", - говорится в сообщении компании.

В компании заявили, что ее технологии были специально разработаны, чтобы "выдержать тяжелые условия запуска и посадки на Луне, а также работать в экстремальных космических условиях".

Nokia будет совместно с Intuitive Machines работать над интеграцией системы в космический аппарат, который доставит ее на Луну.

Предполагается, что создание сетей связи станет важным компонентом программы полетов на Луну Artemis, которые NASA собирается осуществить в ближайшие годы.