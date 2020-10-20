Нефть WTI перешла к росту, Brent колеблется на уровне $42,61 за баррель

Цены на нефть смогли отыграть потери, наблюдавшиеся ранее в ходе торгов, благодаря ослаблению доллара США, а также надеждам на новые меры поддержки американской экономики, отмечает Trading Economics.
Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:26 во вторник составляет $42,61 за баррель, что на $0,01 (0,02%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $40,98 за баррель, что на $0,15 (0,37%) выше уровня предыдущей сессии. Срок действия ноябрьских фьючерсов на WTI завершается во вторник. Более активные декабрьские контракты во вторник прибавляют в цене $0,06 (0,15%), торгуясь на уровне $41,12 за баррель.
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и министр финансов Стивен Мнучин в понедельник продолжили сближать свои позиции по новому пакету экономических стимулов, сообщил пресс-секретарь Пелоси Дрю Хэмилл. Во вторник истекает срок, который спикер нижней палаты Конгресса отвела на согласование неурегулированных вопросов с Белым домом.
Оптимизм инвесторов также связан с заявлением главы фармкомпании Moderna Стефана Банселя, который сказал The Wall Street Journal, что вакцина от коронавируса, разрабатываемая Moderna, может быть одобрена для применения в США уже в декабре.
В понедельник министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) подтвердил приверженность стран ОПЕК+ достижению полного соответствия и восполнению любых пробелов в планах компенсации недосокращённых ранее объемов производства нефти. Комитет рекомендовал всем странам, участвующим в соглашении, активизировать свои усилия по сдаче "долгов" для скорейшей балансировки рынка и "предотвращения неоправданной задержки в этом процессе".
Несмотря на информацию в СМИ в преддверии заседания о том, что якобы Саудовская Аравия может выступить за отказ стран ОПЕК от планируемого увеличения добычи нефти в январе 2021 года, такая опция комитетом не обсуждалась. Это было интерпретировано трейдерами как сигнал того, что нефтедобывающие страны устраивает текущий уровень цен на нефть, пишет Dow Jones.
Эксперты, однако, не исключают, что страны ОПЕК+ примут решение об отказе от планируемого наращивания добычи на заседаниях, намеченных на конец ноября-начало декабря, учитывая низкий спрос на нефть из-за пандемии коронавируса и растущее предложение нефти на мировом рынке, в частности, со стороны Ливии, пишет Bloomberg.
"ОПЕК+ может отложить повышение добычи на три месяца, до апреля 2021 года, поскольку спрос на нефть сейчас ослабляется", - отмечает экономист Oversea-Chinese Banking Corp. в Сингапуре Хоуи Ли.
После завершения заседания JMMC, ключевым для нефтяного рынка будет то, смогут ли американские власти договориться о новых стимулирующих мерах, говорит Ли.
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