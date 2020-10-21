Трамп в шутку обвинил Клинтон в отключении своего микрофона во время предвыборного митинга

Микрофон президента США Дональда Трампа во время его предвыборного митинга в Пенсильвании отключился, американский лидер пошутил, что в этом виновата его соперница по выборам 2016 года Хилари Клинтон.
Трамп продолжал говорить, прежде, чем понял, что его микрофон не работает. Кто-то из сторонников президента крикнул из толпы: "Фейковые новости, включите микрофон снова!"
Через минуту микрофон заработал.
"Интересно, кто это сделал с нашим микрофоном? Я не верю, что это был Джо (Джо Байден - ИФ). Вы знаете, кто это был? Жуликоватая Хиллари. Должно быть, так оно и было", - сказал Трамп.
После чего он продолжил свое выступление.
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