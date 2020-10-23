Трамп назвал Россию в числе стран с плохой экологией

Президент США Дональд Трамп назвал Россию наряду с Китаем и Индией странами с плохой экологией.

"Я действительно люблю окружающую среду, но то, что я хочу - это самая чистая, кристально чистая вода, самый чистый воздух", - сказал Трамп, отвечая на вопрос об изменении климата в ходе дебатов с кандидатом от Демократической партии Джо Байденом.

"Посмотрите на Китай - какой же он грязный! Посмотрите на Россию, посмотрите на Индию. Это грязный воздух", - сказал Трамп.

Он отметил, что вышел из Парижского соглашения, так как "предстояло потратить триллионы долларов", и это "разрушило бы наш бизнес".

Тем временем его оппонент заявил, что "глобальное потепление - это экзистенциальная угроза человечеству".

" У нас есть моральный долг разобраться с этим", - добавил он.

"Мы пройдем точку невозврата в ближайшие восемь-десять лет. Еще четыре года (правления - ИФ) этого человека, устраняющего все правила, которые были введены нами для очистки климата ... поставят нас в такое положение, что мы окажемся в реальной беде", - отметил Байден.

Он заявил, что в случае своего избрания присоединится к Парижскому соглашению по климату.