Трамп назвал Россию в числе стран с плохой экологией

Президент США Дональд Трамп назвал Россию наряду с Китаем и Индией странами с плохой экологией.
"Я действительно люблю окружающую среду, но то, что я хочу - это самая чистая, кристально чистая вода, самый чистый воздух", - сказал Трамп, отвечая на вопрос об изменении климата в ходе дебатов с кандидатом от Демократической партии Джо Байденом.
"Посмотрите на Китай - какой же он грязный! Посмотрите на Россию, посмотрите на Индию. Это грязный воздух", - сказал Трамп.
Он отметил, что вышел из Парижского соглашения, так как "предстояло потратить триллионы долларов", и это "разрушило бы наш бизнес".
Тем временем его оппонент заявил, что "глобальное потепление - это экзистенциальная угроза человечеству".
" У нас есть моральный долг разобраться с этим", - добавил он.
"Мы пройдем точку невозврата в ближайшие восемь-десять лет. Еще четыре года (правления - ИФ) этого человека, устраняющего все правила, которые были введены нами для очистки климата ... поставят нас в такое положение, что мы окажемся в реальной беде", - отметил Байден.
Он заявил, что в случае своего избрания присоединится к Парижскому соглашению по климату.
Помпео проведет в один день отдельные встречи с главами МИД Азербайджана и Армении
Армянские ВС теряют позиции в Физулинском, Джебраильском и Губадлинском направлениях фронта - Минобороны
Греция ужесточает меры по борьбе с коронавирусом на фоне роста числа заражений
Манат укрепился к евро, подешевел к рублю
Нефть дешевеет и может завершить неделю в минусе, Brent - $42,36 за баррель
Petrobras в III квартале увеличила добычу нефти и газа на 5,4% ко II кварталу
Число заражений COVID-19 в мире превысило 41,6 млн - университет Хопкинса
Путин: международное сообщество делает далеко не все, что необходимо для противостояния коронавирусной пандемии
Второй тест Криштиану Роналду на коронавирус также оказался положительным
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
В 4 квартале 2020 года ВВП Армении может снизиться на 1 миллиард долларов
AccessBank завершил третий квартал 2020 года с прибылью
AccessBank оказывает помощь военнослужащим и жителям прифронтовых районов
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Фуад Ахундов: "Почему Ереван отозвал своего посла из Израиля, но не из России?" Интервью
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение