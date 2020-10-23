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Дальнее зарубежье 23.10.2020 09:34

США ввели санкции в отношении посла Ирана в Ираке и двух представителей группировки "Хезболла"

Власти США объявили о введении санкций против посла Ирана в Ираке Ираджа Масджеди за его руководящую роль в иранском военно-политическом элитном подразделении - Корпусе Стражей Исламской революции (КСИР).

"Сегодня Соединенные Штаты предпринимают еще один шаг для защиты иракского народа от пагубного влияния сил специального назначения "Аль-Кудс" КСИР, вводя санкции в отношении Ираджа Масджеди, старшего генерала КСИР в Ираке, который также служит послом Ирана в Ираке", - говорится в сообщении, распространенном госдепом США.

Отмечается, что Масджеди на протяжении многих лет помогал руководить различными видами деятельности КСИР в Ираке, включая "подготовку и оказание поддержки иракским ополченческим группам, а также содействие крупномасштабным финансовым операциям с участием КСИР".

"За десятилетия своей службы в КСИР Масджеди руководил программой подготовки и поддержки иракских ополченческих группировок, подрывая иракское правительство, усиливая сектантство и направляя насилие против мирных иракских протестующих граждан. Он руководил или поддерживал группы, ответственные за нападения на американские и коалиционные силы в Ираке. Сегодняшние действия являются еще одним напоминанием о том, что Соединенные Штаты будут продолжать противодействовать пагубному поведению иранского режима в регионе", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Кроме того, в санкционный список попали два представителя проиранской шиитской группировки "Хезболла" - Набиль Каук и Хасан аль-Багдади.

По данным госдепа, Каук и Аль-Багдади являются членами Центрального совета "Хезболлы". Каук также входил в Исполнительный совет "Хезболлы", который курирует социальную и экономическую деятельность этой группы.

"Группировка "Хезболла" остается террористической угрозой для Соединенных Штатов, наших союзников и наших интересов на Ближнем Востоке и во всем мире. Крайне важно, чтобы страны приняли меры по ограничению деятельности "Хезболлы" и разрушению сетей содействия террористической группировке", - заявили в Госдепартаменте.

Глава Минфина США Стивен Мнучин указал, что Каук и аль-Багдади "несут ответственность за создание и реализацию дестабилизирующей и насильственной повестки дня террористической организации против интересов США и наших партнеров по всему миру".

"Соединенные Штаты будут продолжать использовать имеющиеся в их распоряжении инструменты и власть для борьбы с иранским режимом и должностными лицами КСИР, которые пытаются вмешиваться в дела суверенных государств, включая любые попытки повлиять на выборы в США", - добавил министр финансов США, имея ввиду недавнее заявление директора Национальной разведки Джона Рэтклиффа о том, что Тегеран пытается повлиять на общественное мнение, связанное с президентскими выборами 2020 года.

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Тэги: США, ИРАН, САНКЦИИ


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