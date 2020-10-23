Власти США объявили о введении санкций против посла Ирана в Ираке Ираджа Масджеди за его руководящую роль в иранском военно-политическом элитном подразделении - Корпусе Стражей Исламской революции (КСИР).
"Сегодня Соединенные Штаты предпринимают еще один шаг для защиты иракского народа от пагубного влияния сил специального назначения "Аль-Кудс" КСИР, вводя санкции в отношении Ираджа Масджеди, старшего генерала КСИР в Ираке, который также служит послом Ирана в Ираке", - говорится в сообщении, распространенном госдепом США.
Отмечается, что Масджеди на протяжении многих лет помогал руководить различными видами деятельности КСИР в Ираке, включая "подготовку и оказание поддержки иракским ополченческим группам, а также содействие крупномасштабным финансовым операциям с участием КСИР".
"За десятилетия своей службы в КСИР Масджеди руководил программой подготовки и поддержки иракских ополченческих группировок, подрывая иракское правительство, усиливая сектантство и направляя насилие против мирных иракских протестующих граждан. Он руководил или поддерживал группы, ответственные за нападения на американские и коалиционные силы в Ираке. Сегодняшние действия являются еще одним напоминанием о том, что Соединенные Штаты будут продолжать противодействовать пагубному поведению иранского режима в регионе", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.
Кроме того, в санкционный список попали два представителя проиранской шиитской группировки "Хезболла" - Набиль Каук и Хасан аль-Багдади.
По данным госдепа, Каук и Аль-Багдади являются членами Центрального совета "Хезболлы". Каук также входил в Исполнительный совет "Хезболлы", который курирует социальную и экономическую деятельность этой группы.
"Группировка "Хезболла" остается террористической угрозой для Соединенных Штатов, наших союзников и наших интересов на Ближнем Востоке и во всем мире. Крайне важно, чтобы страны приняли меры по ограничению деятельности "Хезболлы" и разрушению сетей содействия террористической группировке", - заявили в Госдепартаменте.
Глава Минфина США Стивен Мнучин указал, что Каук и аль-Багдади "несут ответственность за создание и реализацию дестабилизирующей и насильственной повестки дня террористической организации против интересов США и наших партнеров по всему миру".
"Соединенные Штаты будут продолжать использовать имеющиеся в их распоряжении инструменты и власть для борьбы с иранским режимом и должностными лицами КСИР, которые пытаются вмешиваться в дела суверенных государств, включая любые попытки повлиять на выборы в США", - добавил министр финансов США, имея ввиду недавнее заявление директора Национальной разведки Джона Рэтклиффа о том, что Тегеран пытается повлиять на общественное мнение, связанное с президентскими выборами 2020 года.
Помпео проведет в один день отдельные встречи с главами МИД Азербайджана и Армении
Армянские ВС теряют позиции в Физулинском, Джебраильском и Губадлинском направлениях фронта - Минобороны
Греция ужесточает меры по борьбе с коронавирусом на фоне роста числа заражений
Манат укрепился к евро, подешевел к рублю
Нефть дешевеет и может завершить неделю в минусе, Brent - $42,36 за баррель
Petrobras в III квартале увеличила добычу нефти и газа на 5,4% ко II кварталу
Число заражений COVID-19 в мире превысило 41,6 млн - университет Хопкинса
Путин: международное сообщество делает далеко не все, что необходимо для противостояния коронавирусной пандемии
Второй тест Криштиану Роналду на коронавирус также оказался положительным
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
В 4 квартале 2020 года ВВП Армении может снизиться на 1 миллиард долларов
AccessBank завершил третий квартал 2020 года с прибылью
AccessBank оказывает помощь военнослужащим и жителям прифронтовых районов
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Фуад Ахундов: "Почему Ереван отозвал своего посла из Израиля, но не из России?" Интервью
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение