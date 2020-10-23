Нефть вновь перешла к снижению и завершает неделю в минусе, Brent - $42,34 за баррель

Цены на нефть эталонных марок снова начали опускаться в ходе торгов в пятницу.
При этом по итогам недели Brent может продемонстрировать снижение на 0,7%, WTI - на 0,8%.
Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:35 в пятницу составляет $42,34 за баррель, что на $0,12 (0,28%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $40,48 за баррель, что на $0,16 (0,39%) ниже уровня предыдущей сессии.
"Со стороны спроса наблюдается мало поддержки, учитывая крайне большое количество новых случаев заражения COVID-19, которое вчера достигло в мире 500 тыс.", - отметил аналитик Commerzbank AG Йоген Вейнберг, которого цитирует MarketWatch.
В США в четверг было зарегистрировано более 71,6 случаев заражения, что близко к рекордным показателям конца июля, сообщает CNBC со ссылкой на данные университета Джона Хопкинса.
Йоген Вейнберг также подчеркнул, что давление на цены со стороны предложения оказывает восстановление добычи в Ливии, которая, по сообщениям СМИ, в среду достигла уже 560 тыс. б/с.
Ранее в ходе торгов в пятницу нефтяные цены временно переходили к росту на фоне оптимизма по поводу перспектив принятия новых мер поддержки экономики США.
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси сказала в четверг, что соглашение по поводу новых стимулов "уже на подходе". Она также добавила: "Если бы мы не добивались прогресса, я бы не потратила на эти обсуждения и пяти секунд". Пелоси выразила уверенность в желании обеих сторон прийти к соглашению.
Между тем она отметила, что стороны еще должны урегулировать разногласия относительно ряда ключевых вопросов, и предупредила, что процесс написания и одобрения законопроекта может занять "какое-то время".
Поддержку котировкам также оказало заявление президента России Владимира Путин, который накануне не исключил возможность продления или углубления ограничений по добыче нефти странами ОПЕК+ в будущем.
"Мы считаем, что сейчас нам нет необходимости ничего менять, но мы не исключаем, что мы можем или сохранить действующие ограничения на добычу, не снимать их так быстро, как мы предусматривали это делать ранее, а если потребуется, может быть, примем и другие решения по дальнейшему сокращению. Но пока мы такой необходимости не видим", - сказал Путин, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".
"Мы ожидаем, что Саудовская Аравия и Россия в ближайшие недели будут усиленно пытаться добиться от членов (ОПЕК+) не просто соблюдения текущих квот", - отмечают аналитики ANZ, которых цитирует S&P Global Platts.
По мнению экспертов, "если рыночные условия ухудшатся, у них не останется иного выбора, кроме как отложить повышение квот на месяц или два".
Президент Азербайджана объявил об освобождении 13 населенных пунктов от армянской оккупации
Уничтожены живая сила и бронетехника противника, готовившегося к передислокации – ВИДЕО
Франция и РФ «забыли» включить 4 резолюции ООН в проекте заявления по Карабаху по итогам обсуждений в Совбезе
Азербайджан закрыл въезд и выезд в ряд населенных пунктов из-за распространения COVID-19
FDA одобрило препарат remdesivir для лечения COVID-19
В Азербайджане за сутки зафиксировано 803 случая COVID-19, 8 человек скончались
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Повторные заражения COVID-19 фиксируют в Узбекистане
Китай не заинтересован в переговорах по ядерному разоружению в трехстороннем формате
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Две крупные компании Азербайджана объединились для поддержки нашей армии
Армения осуществляет экологический террор против Азербайджана
В 4 квартале 2020 года ВВП Армении может снизиться на 1 миллиард долларов
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Фуад Ахундов: "Почему Ереван отозвал своего посла из Израиля, но не из России?" Интервью
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение