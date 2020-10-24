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Дальнее зарубежье 24.10.2020 13:18

Президент Польши заразился коронавирусом

Врачи выявили коронавирус COVID-19 у президента Польши Анджея Дуды, сообщает Associated Press.

Представитель главы государства пояснил, что в пятницу Дуда сдал положительный тест на коронавирус.

Болезнь у президента проходит в легкой форме, он чувствует себя нормально.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПОЛЬША, ПРЕЗИДЕНТ, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]