Президент Польши заразился коронавирусом

Врачи выявили коронавирус COVID-19 у президента Польши Анджея Дуды, сообщает Associated Press.

Представитель главы государства пояснил, что в пятницу Дуда сдал положительный тест на коронавирус.

Болезнь у президента проходит в легкой форме, он чувствует себя нормально.