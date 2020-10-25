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Вице-президент США здоров и может продолжить предвыборные поездки

Вице-президент США Майк Пенс сможет продолжить предвыборные поездки, поскольку тесты на коронавирус и у него, и у его супруги отрицательные, сообщают в воскресенье корреспонденты пула Белого дома.

"Глава аппарата Белого дома Марк Медоуз сообщил, что врачи разрешили вице-президенту Пенсу поездки в рамках кампании, несмотря на то, что у руководителя его аппарата Марка Шорта результат теста был положительным", - написал в своем твиттере корреспондент телеканала Си-Би-Эс Марк Ноллер.

"И у вице-президента, и у миссис Пенс тесты отрицательные, этим вечером Пенс примет участие в митинге в Северной Каролине", - добавил Ноллер.

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Тэги: США, ВИЦЕ/ПРЕЗИДЕНТ, КАМПАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]