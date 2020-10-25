Вице-президент США здоров и может продолжить предвыборные поездки

Вице-президент США Майк Пенс сможет продолжить предвыборные поездки, поскольку тесты на коронавирус и у него, и у его супруги отрицательные, сообщают в воскресенье корреспонденты пула Белого дома.

"Глава аппарата Белого дома Марк Медоуз сообщил, что врачи разрешили вице-президенту Пенсу поездки в рамках кампании, несмотря на то, что у руководителя его аппарата Марка Шорта результат теста был положительным", - написал в своем твиттере корреспондент телеканала Си-Би-Эс Марк Ноллер.

"И у вице-президента, и у миссис Пенс тесты отрицательные, этим вечером Пенс примет участие в митинге в Северной Каролине", - добавил Ноллер.