Трамп считает несложным делом урегулирование конфликта вокруг Карабаха

Президент США Дональд Трамп предположил, что урегулировать конфликт между Арменией и Азербайджаном достаточно просто.

"Посмотрите на Армению, у них сейчас идет адовая битва, но я знаю армян - они крепкие. Мы разберемся с этой проблемой, почему нет? (...) Я считаю, что это просто", - сказал Трамп в воскресенье на предвыборном митинге в Нью-Гэмпшире.