Иран развернул войска на границе с Арменией и Азербайджаном для защиты национальных интересов

Иран развернул на границе с Арменией и Азербайджаном войска в связи с обострением ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта, сообщили в понедельник иранские СМИ.

В заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР) говорится, что его войска развернуты для "защиты национальных интересов и поддержания мира".

По данным СМИ, накануне командующий КСИР бригадный генерал Хосейн Салами посетил приграничный район Хода Афарин в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе Ирана.

С начала боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта Иран предупредил стороны о том, что не позволит подвергать угрозе жителей приграничных районов Ирана.