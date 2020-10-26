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Регион 26.10.2020 16:05

Иран развернул войска на границе с Арменией и Азербайджаном для защиты национальных интересов

Иран развернул на границе с Арменией и Азербайджаном войска в связи с обострением ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта, сообщили в понедельник иранские СМИ.

В заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР) говорится, что его войска развернуты для "защиты национальных интересов и поддержания мира".

По данным СМИ, накануне командующий КСИР бригадный генерал Хосейн Салами посетил приграничный район Хода Афарин в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе Ирана.

С начала боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта Иран предупредил стороны о том, что не позволит подвергать угрозе жителей приграничных районов Ирана.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, ГРАНИЦА, ВОЙСКА, ОБСТАНОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]