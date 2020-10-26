Иран развернул войска на границе с Арменией и Азербайджаном для защиты национальных интересов

Иран развернул на границе с Арменией и Азербайджаном войска в связи с обострением ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта, сообщили в понедельник иранские СМИ.
В заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР) говорится, что его войска развернуты для "защиты национальных интересов и поддержания мира".
По данным СМИ, накануне командующий КСИР бригадный генерал Хосейн Салами посетил приграничный район Хода Афарин в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе Ирана.
С начала боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта Иран предупредил стороны о том, что не позволит подвергать угрозе жителей приграничных районов Ирана.
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