Нефть дорожает из-за угрозы урагана в США, Brent - $40,85 за баррель

Цены на нефть эталонных марок во вторник повышаются на фоне сообщений о приближении к США урагана "Зета".
Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:26 во вторник составляет $40,85 за баррель, что на $0,39 (0,96%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подросла на $0,41 (1,06%) к уровню предыдущей сессии - до $38,97 за баррель.
По оценкам Бюро по вопросам безопасности и охраны окружающей среды министерства внутренних дел США, по состоянию на понедельник было остановлено около 16% нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе.
BP и Equinor подтвердили приостановку добычи на своих платформах, в то время как Chevron, BHP и другие компании заявили об эвакуации части персонала и возможной остановке добычи, сообщило ранее агентство S&P Global Platts.
Ожидается, что ураган "Зета" обрушится на побережье штата Луизиана в среду, пишут американские СМИ.
В понедельник нефтяные цены снизились до минимума с начала октября на фоне роста заболеваемости коронавирусом в Европе и США и новостях о восстановлении добычи в Ливии.
"Мы видим рост заболеваемости COVID-19 в большинстве регионов Европы и США, и это идет вразрез с восстановлением экономической активности", - отметил аналитик CMC Markets Майкл МакКарти.
"Увеличение поставок нефти из Ливии будет оказывать давление на рынок", - приводит слова МакКарти агентство Bloomberg.
Государственная нефтекомпания Ливии National Oil Corp. (NOC) на прошлой неделе заявила, что планирует увеличить добычу до уровня выше 1 млн баррелей в сутки (б/с) в течение четырех недель. Компания уже увеличила производство нефти до 690 тыс. б/с по сравнению с менее 100 тыс. б/с в начале сентября.
В понедельник NOC сообщила об отмене форс-мажора на месторождении El Feel (Elephant), отметив, что добыча на нем вернется "к нормальным уровням" в ближайшие дни. Это последний действовавший форс-мажор на нефтяных месторождениях и в портах, сообщила компания.
Ранее NOC предупредила, что не сможет вернуться к прошлогодним уровням производства, порядка 1,2 млн б/с, в связи с повреждением инфраструктуры и недостатком финансирования.
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