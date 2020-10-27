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Карабахский конфликт 27.10.2020 22:23

Трамп разочарован нарушением перемирия между Арменией и Азербайджаном, но верит в возможность урегулирование ситуации

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что разочарован нарушением режима прекращения огня между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе, но верит в то, что ситуация между сторонами наладится.

"Да, это разочаровывает. Но это то, что происходит, это страны, у которых существуют разногласия уже много-много лет", - сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналиста на авиабазе Эндрюс (штат Мэриленд).

"У них (у Еревана и Баку - ИФ) все наладится", - добавил при этом американский президент.

Накануне Трамп заявлял, что Армения и Азербайджан, напротив, поддерживают режим прекращения военных действий в Нагорном Карабахе.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ТРАМП, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]