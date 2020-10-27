Трамп разочарован нарушением перемирия между Арменией и Азербайджаном, но верит в возможность урегулирование ситуации

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что разочарован нарушением режима прекращения огня между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе, но верит в то, что ситуация между сторонами наладится.

"Да, это разочаровывает. Но это то, что происходит, это страны, у которых существуют разногласия уже много-много лет", - сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналиста на авиабазе Эндрюс (штат Мэриленд).

"У них (у Еревана и Баку - ИФ) все наладится", - добавил при этом американский президент.

Накануне Трамп заявлял, что Армения и Азербайджан, напротив, поддерживают режим прекращения военных действий в Нагорном Карабахе.