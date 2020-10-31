Путин соболезнует премьеру Греции в связи с последствиями землетрясения в Эгейском море

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Греции Кириакосу Мицотакису в связи с трагическими последствиями землетрясения в Эгейском море.

"Примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями землетрясения в Эгейском море, которое затронуло ряд греческих островов", - говорится в телеграмме российского лидера, опубликованной на сайте Кремля в субботу.

"Хотел бы передать слова сочувствия и поддержки всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия жителям Греции, пожелать скорейшего восстановления районов страны, которым нанесён ущерб", - отмечает Путин.

30 октября в 11.51 по Гринвичу (15:51) в районах Борнова и Байраклы в городе Измир произошло землетрясение магнитудой 7.0. Очаг находился на глубине 10 км. Это землетрясение также ощущалось на греческом острове Самос, там под обломками стены рухнувшего здания погибли два человека, есть пострадавшие.