Грузинский премьер оценил прошедшие в Грузии выборы как демократические и свободные

Глава грузинского правительства Георгий Гахария считает, что прошедшие в Грузии 31 октября парламентские выборы были демократичными и свободными.

"Мы победили! Спасибо гражданину Грузии, который сегодня сделал свой выбор! Все вместе, на фоне пандемии, провели достойные примера свободные, открытые и демократические выборы", - написал Гахария в субботу вечером на своей странице в Фейсбуке.

Он отметил, что пока официальные данные подсчета голосов не объявлены, однако, по его словам, уже известно, что "победил грузинский гражданин, который желает продвижения своей страны вперед, мирное, европейское будущее".

"Грузия показала всему миру, что является неотъемлемой частью европейской цивилизации и заслуживает достойное место в большой европейской семье", - отметил Гахария.

Ранее в субботу после завершения процесса голосования лидер правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили, не дожидаясь предварительных официальных данных подсчета голосов избирателей и ссылаясь на предварительные данные экзит-полов, поздравил сторонников партии с победой на парламентских выборах.

"Мы должны поблагодарить наших избирателей, спасибо активистам "Грузинской мечты", лидерам, молодежи, вы принесли эту победу", - заявил Иванишвили, обращаясь к представителям партии, собравшимся возле центрального офиса "Грузинской мечты" в Тбилиси.

По его словам, "Грузинская мечта", как партия уже в третий раз побеждает на принципиальных выборах.

Со своей стороны проживающий ныне на Украине экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, ссылаясь на данные экзит-полов, где его партия "Единое национальное движение" заняла второе место, поздравил оппозиционные силы с победой и отметил, что не будет претендовать на пост премьер-министра в этом правительстве.

"В тех условиях, когда мне не дали возможность находиться в Грузии, оппозиционный спектр смог добиться убедительной победы на выборах. По моим подсчетом, только наша партия "Единое национальное движение" получила гораздо больше, чем 33% голосов избирателей, а по мажоритарным округам почти все наши кандидаты в депутаты победили", - сказал Саакашвили при включении в эфир оппозиционного телеканала "Мтавари архи".

"В этих условиях это очень большой триумф оппозиционных сил. Сейчас наша главная задача сформировать правительство национального единства с другими оппозиционными партиями", - подчеркнул Саакашвили.

В Грузии 31 октября прошли парламентские выборы. Участие в выборах приняли 48 политических партий и два предвыборных блока, в которые входят семь политических партий.

По предварительным данным ряда экзит-полов, правящая партия набрала более 50% голосов избирателей.