Azerkosmos в январе-сентябре от эксплуатации спутников заработал около $31 млн

Доходы Azerkosmos от коммерческой эксплуатации спутников в январе-сентябре 2020 года составили $30,9 млн, что на 2% больше показателя 9 месяцев 2019 года, сообщает Центр анализа экономических реформ и коммуникаций.

В январе-сентябре услуги Azerkosmos экспортировались в 30 стран. При этом основной объем услуг общества в отчетном периоде пришелся на США ($9,1 млн), Великобританию ($7,8 млн), Францию ОАЭ ($7,2 млн), Малайзию ($3,9 млн.) и ОАЭ ($948 тыс.).

Доходы от экспорта услуг составили в отчетный период 89% общих доходов Azerkosmos.

Как сообщалось ранее, доходы ОАО «Azerkosmos» от коммерческой эксплуатации спутников в 2019 году составили $43,4 млн.

Спутник "Azerspace-1" был запущен 9 февраля 2013 года с космодрома Куру (на северо-востоке Южной Америки, во французской Гвиане - ИФ).

В декабре 2014 года «Azerkosmos» и французская компания Airbus Defence and Space подписали договор о передаче в собственность Azerkosmos спутника «Azersky». Спутник был запущен на орбиту в июне 2014 года, и будет находиться на орбите 12 лет.

В сентябре 2018 года Азербайджан с космодрома Куру запустил на орбиту телекоммуникационный спутник "Azerspace-2".

ОАО «Azerkosmos» создано в 2010 году. В функции общества входит вывод на орбиту спутников, оказание телекоммуникационных услуг, проведения отбора страховых компаний для получения услуг, налаживание сотрудничества с космическими (спутниковыми) операторами, проведение различных исследований в этом направлении.

Б.Рустамбеков