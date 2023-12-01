Доходы Azerkosmos за 10 мес. от эксплуатации спутников сократились на 26%

Доходы Azerkosmos от коммерческой эксплуатации спутников в январе-октябре 2023 года составили $16,1 млн, что на 25,8% меньше показателя 10 месяцев 2022 года, сообщает Центр анализа экономических реформ и коммуникаций.
За январь-октябрь Azerkosmos экспортировал спутниковые телекоммуникационные и оптические спутниковые услуги в 46 стран. При этом основной объем услуг общества в отчетном периоде пришелся на Великобританию ($4,7 млн), Люксембург ($3,4 млн), ОАЭ ($1,4 млн), Германия ($872,9 тыс.) и Нигерия ($622 тыс.).
При этом 78% всех доходов общества пришлось на экспорт телекоммуникационных и оптических спутниковых услуг.
Доходы Azerkosmos от коммерческой эксплуатации спутников в 2022 году составили $26,6 млн (-41,3% от показателя 2021 года).
Спутник "Azerspace-1" был запущен 9 февраля 2013 года с космодрома Куру (на северо-востоке Южной Америки, во французской Гвиане - ИФ).
В декабре 2014 года "Azerkosmos" и французская компания Airbus Defence and Space подписали договор о передаче в собственность Azerkosmos спутника "Azersky". Спутник был запущен на орбиту в июне 2014 года. В апреле 2023 года спутник "Azersky" на год раньше запланированного прекратил свою миссию.
В сентябре 2018 года Азербайджан с космодрома Куру запустил на орбиту телекоммуникационный спутник "Azerspace-2".
Azerkosmos создан в 2010 году. В его функции входит вывод на орбиту спутников, оказание телекоммуникационных услуг, проведения отбора страховых компаний для получения услуг, налаживание сотрудничества с космическими (спутниковыми) операторами, проведение различных исследований в этом направлении.
Б.Рустамбеков
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