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Транспорт и связь 22.01.2024 15:43

Суммарные доходы Azerkosmos от коммерческой эксплуатации спутников составили 550 млн манатов

Доходы «Космическое агентство Азербайджана» (Azerkosmos) за весь период от коммерческой эксплуатации спутников составили 550 млн манатов ($323,5 млн по текущему курсу), сообщает Минцифрового развития и транспорта Азербайджана.

В 2013 году на орбиту был выведен первый спутник Азербайджана – телекоммуникационный спутник «Azerspace-1». В 2014 году был запущен спутник дистанционного наблюдения Земли «Azersky», в 2018 году выведен на орбиту телекоммуникационный спутник «Azerspace-2».

В настоящее время в эксплуатации находится спутники Azerspace-1 и Azerspace-2

По информации ведомства, в 2023 году полностью были погашены кредитные обязательства на общую сумму $206,2 млн, связанные с производством Azerspace-1. «Из них $116,6 млн - по производству первого в Азербайджане телекоммуникационного спутника «Azerspace-1» и $89,6 млн - по орбитальным услугам. В целом, Azerkosmos на мировом и региональном рынке спутниковых услуг, предоставляет услуги более чем 200 клиентам из 50 стран Европы, Африки, Ближнего Востока и Центральной Азии посредством телекоммуникационных спутников и космических решений», - сообщает Минцифры.

Ведомство указывает, что в начале 2024 года Азербайджан получил собственную орбитальную позицию 46° восточной долготы, где находится телекоммуникационный спутник «Azerspace-1» (частоты C и Ku).

Azerkosmos создан в 2010 году. В его функции входит вывод на орбиту спутников, оказание телекоммуникационных услуг, проведения отбора страховых компаний для получения услуг, налаживание сотрудничества с космическими (спутниковыми) операторами, проведение различных исследований в этом направлении.

Б.Рустамбеков

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Тэги: AZERKOSMOS, ДОХОДЫ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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