Доходы Azerkosmos за 11 мес. от эксплуатации спутников сократились на 25%

Доходы Azerkosmos от коммерческой эксплуатации спутников в январе-ноябре 2023 года составили $18 млн, что на 25% меньше показателя 11 месяцев 2022 года, сообщает Центр анализа экономических реформ и коммуникаций.

За январь-ноябрь Azerkosmos экспортировал спутниковые телекоммуникационные и оптические спутниковые услуги в 48 стран. При этом основной объем услуг общества в отчетном периоде пришелся на Великобританию ($5,2 млн), Люксембург ($3,7 млн), ОАЭ ($1,5 млн), Германия ($959,4 тыс.) и Нигерия ($675,8 тыс.).

При этом 78% всех доходов общества пришлось на экспорт телекоммуникационных и оптических спутниковых услуг.

Доходы Azerkosmos от коммерческой эксплуатации спутников в 2022 году составили $26,6 млн (-41,3% от показателя 2021 года).

Спутник "Azerspace-1" был запущен 9 февраля 2013 года с космодрома Куру (на северо-востоке Южной Америки, во французской Гвиане - ИФ).

В декабре 2014 года "Azerkosmos" и французская компания Airbus Defence and Space подписали договор о передаче в собственность Azerkosmos спутника "Azersky". Спутник был запущен на орбиту в июне 2014 года. В апреле 2023 года спутник "Azersky" на год раньше запланированного прекратил свою миссию.

В сентябре 2018 года Азербайджан с космодрома Куру запустил на орбиту телекоммуникационный спутник "Azerspace-2".

Azerkosmos создан в 2010 году. В его функции входит вывод на орбиту спутников, оказание телекоммуникационных услуг, проведения отбора страховых компаний для получения услуг, налаживание сотрудничества с космическими (спутниковыми) операторами, проведение различных исследований в этом направлении.

Х.Насирзаде