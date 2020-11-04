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СНГ 04.11.2020 15:13

Зеленский уволил первого замруководителя офиса президента Украины, отвечавшего за региональную политику

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Трофимова с должности первого заместителя руководителя офиса президента (ОП).

"Уволить Трофимова Сергея Владимировича с должности первого заместителя руководителя Офиса президента Украины согласно поданного им заявления", - говорится в указе главы государства от 4 ноября, размещенном на сайте президента.

Другим указом Зеленский назначил Трофимова своим советником (вне штата).

В офисе президента Трофимов отвечал за региональную политику.

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Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, ОФИС, КАДРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]