Зеленский уволил первого замруководителя офиса президента Украины, отвечавшего за региональную политику

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Трофимова с должности первого заместителя руководителя офиса президента (ОП).
"Уволить Трофимова Сергея Владимировича с должности первого заместителя руководителя Офиса президента Украины согласно поданного им заявления", - говорится в указе главы государства от 4 ноября, размещенном на сайте президента.
Другим указом Зеленский назначил Трофимова своим советником (вне штата).
В офисе президента Трофимов отвечал за региональную политику.
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