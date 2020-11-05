Баку предоставил России всю информацию о поставках оружия в Армению - президент Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку предоставил Москве всю информацию о поставках вооружения в Армению в период боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта.
"Почему те, кто всегда говорит, что Турция оказывает нам военную поддержку, не говорят, что Россия оказывает военную поддержку Армении? Россия является посредником в этом конфликте, сопредседателем Минской группы ОБСЕ. У нас есть информация о стоимости вооружения, поставленного в Армению в течение этих 40 дней, доказательства которой мы предоставили российским официальным лицам. Почему об этом никто не говорит? Давайте поговорим об этом, давайте будем честными", - сказал Алиев в интервью испанскому информационному агентству "EFE", передает «Интерфакс-Азербайджан».
Вместе с тем президент категорически опроверг утверждения о военной поддержке Турцией Азербайджана.
"Это очередная провокация, очередная фейковая новость. Никакой военной поддержки со стороны Турции нет. К сожалению, Турция сейчас подвергается нападкам со стороны различных европейских политиков. Есть попытки дискредитировать Турцию. Есть попытки шантажа и давления на Турцию. Это совершенно недопустимо. Мы у Турции закупаем только современную военную технику. Это правда. Тем, кто говорит, что Турция оказывает Азербайджану военную поддержку, я думаю, следует избегать этих абсурдных обвинений", - сказал Алиев.
Глава государства подчеркнул, что Турция обладает мощным военно-промышленным потенциалом.
"Это новая современная техника, которой может позавидовать любая армия мира. Военно-промышленный комплекс Турции действительно творит чудеса. Это снаряжение нам очень помогает на поле боя. Но мы его покупаем, приобретаем на основе заключенных контрактов, все прозрачно, все законно. Покупаем оружие также и в других странах. Почему никто не говорит о том, сколько оружия мы покупаем в России? Только о Турции говорят. Наше основное оружие поступает из России. Также мы закупаем оружие в других странах. Мы покупаем и продолжим покупать турецкую военную технику. В этом вопросе не должно быть двойных стандартов", - подчеркнул президент.
Х.Насирзаде
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