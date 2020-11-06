SOCAR увеличила число АЗС в Азербайджане до 36

ЗАО "SOCAR Petroleum" ("дочка" SOCAR) увеличило число автозаправочных станций (АЗС) под брендом «SOCAR» в Азербайджане до 36, отмечается в сообщении SOCAR Petroleum.
"Ввод в строй новой АЗС состоялся в пятницу в городе Сумгайыт, в 10-ом микрорайоне, на улице Бабека 208", - отмечает компания, передает «Интерфакс-Азербайджан».
На АЗС установлены пять топливораздаточных колонок для заправки бензином марок «Super», «Premium», «AI-92» и дизельного топлива. На станции одновременно могут заправляться 8 малогабаритных автотранспортных средств и 2 крупногабаритных грузовых автомобиля.
SOCAR Petroleum учреждена в январе 2008 года и занимается розничной торговлей нефтепродуктов, расширяя сеть АЗС под брендом «SOCAR». Первые АЗС в Азербайджане компания открыла в мае 2010 года.
На АЗС компании реализуется 6 видов топлива: бензин АИ-95 Premium, отвечающий экологическим стандартам Euro-4, АИ -92 (Euro-2), АИ -98 Super (Euro-5), а также сжиженный газ (LPG) и дизельное топливо. Компания также владеет 11 нефтебазами в Азербайджане.
Н.Аббасова
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