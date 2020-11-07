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Транспорт и связь 07.11.2020 01:25

General Motors получила разрешение на эксплуатацию автомобилей без водителя в Сан-Франциско

General Motors Co. выведет полностью автономные автомобили на улицы Сан-Франциско (штат Калифорния), сообщается в пресс-релизе автопроизводителя.

Cruise, подразделение GM по разработке беспилотников, получила официальное разрешение от департамента транспорта Калифорнии на эксплуатацию в городской среде автономных транспортных средств без водителя. Ранее в беспилотниках должен был присутствовать водитель, который обеспечивал контроль за машиной и при необходимости мог взять управление на себя.

Планируется, что несколько беспилотных автомобилей начнут проходить тестирование без водителей в ближайшее время. Таким образом, Cruise станет первой компанией, беспилотники которой появятся на улицах крупного города США. До этого тестирование таких автомобилей разрешалось только в небольших городах.

"До конца года мы отправим беспилотные автомобили на улицы Сан-Франциско - без бензина и без водителя за рулем, - заявил генеральный директор Cruise Ден Амманн, - Улицы Сан-Франциско с хаотичным движением - наша стартовая площадка. Именно здесь наши автомобили прошли более 2 млн миль городских испытаний, и теперь впервые по-настоящему отправятся в путь: электромобиль будет перемещаться сам по себе в одном из самых сложных для вождения городов в мире".

Котировки акций GM растут на 1,2% в ходе торгов в пятницу. Капитализация компании с начала текущего года снизилась на 2,7%, в то время как фондовый индекс Dow Jones Industrial Average потерял 0,7% за это время.

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Тэги: США, GM, , БЕСПИЛОТНИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]