Азербайджан пойдет до конца в Карабахе, если Армения не примет условия Баку - Алиев

Азербайджан продолжит боевые действия в Нагорном Карабахе, если власти Армении не примут условия Баку, а именно вывод армянских военных со всех оккупированных территорий, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Мы пойдем до конца, если власти Армении не ответят на мое требование. Они должны уйти со всех оккупированных территорий", - сказал Алиев в воскресенье в обращении к азербайджанскому народу.

По его словам, с 27 сентября от армянской оккупации освобождены свыше 200 населенных пунктов, включая города Физули, Джабраил, Зангилан, Губадлы, Шуша. "Бои продолжаются, под оккупацией остаются еще населенные пункты. Победный путь азербайджанской армии продолжается. Мы уничтожили армянскую армию, их военную технику. Армения фактически признала свое поражение, просит о военной помощи", - отметил он.

А.Азизов