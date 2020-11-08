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Дальнее зарубежье 08.11.2020 19:10

Зять и советник Трампа Кушнер посоветовал ему признать поражение на выборах

Старший советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер, вероятно, посоветовал ему признать поражение на президентских выборах, передает канал CNN со ссылкой на два неназванных источника.

"Джаред Кушнер, зять президента Дональда Трампа и его старший советник, предложил президенту признать поражение на выборах, сообщили два источника CNN", - передает канал.

При этом канал не сообщает, как президент отреагировал на это предложение. Других данных он также не приводит.

Голосование в США состоялось 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, однако официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут известны позднее в ноябре. На основании имеющихся данных, ведущие американские СМИ спрогнозировали победу кандидата от Демократической парии Джо Байдена на выборах президента. Сам Байден также считает себя победителем выборов, с успехом на них его поздравили многие мировые лидеры.

Однако Трамп, пытавшийся переизбраться на пост, с этим не согласен и намерен оспорить результаты голосования в нескольких штатах.

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Тэги: США, ТРАМП, КУШНЕР, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]