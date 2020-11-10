ВВП Саудовской Аравии сократился в III квартале, но темпы падения замедлились

Экономика Саудовской Аравии в третьем квартале 2020 года сократилась на 4,2% относительно аналогичного периода прошлого года, свидетельствуют предварительные официальные данные.

ВВП страны падал пятый квартал подряд, однако в июле-сентябре темпы сокращения замедлились на фоне смягчения карантинных ограничений, связанных с пандемией коронавируса, отмечает Trading Economics.

Во втором квартале саудовский ВВП рухнул на 7% в годовом выражении, пережив максимальный спад с 1985 года. В том числе объем ВВП в сфере добычи нефти и газа в апреле-июне снизился на 5,3% из-за падения нефтяных цен и спроса на топливо в условиях пандемии COVID-19, тогда как ненефтяной сектор упал на 8,2%.

В поквартальном выражении с поправкой на сезонные колебания ВВП Саудовской Аравии в третьем квартале вырос на 1,2% после сокращения на 4,9% во втором.

Предварительных данных о ВВП в разбивке на нефтяной и ненефтяной секторы за прошлый квартал не приводится.