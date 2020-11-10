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Карабахский конфликт 10.11.2020 23:06

США хотели бы узнать больше деталей о договоренности по Карабаху - госдеп

В Вашингтоне приняли к сведению заключённую при посредничестве России договорённость между Азербайджаном и Армении о прекращении боевых действий в Карабахе, хотели бы узнать больше подробностей о ходе ее реализации, заявили "Интерфаксу" во вторник в Госдепе США.

"Мы приняли к сведению договорённость о прекращении боевых действий, достигнутую при посредничестве России. Нам было бы интересно узнать больше деталей и планов относительно реализации этой договорённости", - заявили в Госдепе, комментируя по просьбе агентства достигнутое ранее перемирие.

Там подчеркнули: "Мы будем рады видеть, что насилию положен конец, но пока не можем комментировать конкретные детали о прекращении огня или какие-либо последующие шаги. Любые вопросы о том, как сами стороны воспринимают новые соглашения, следует адресовать им самим".

В Вашингтоне отметили, что самым решительным образом осуждали эскалацию вдоль линии соприкосновения в зоне конфликта в нагорном Карабахе и сожалеют в связи с человечками потерями.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: США, КАРАБАХ, ДОГОВОРЕННОСТЬ, ДЕТАЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]